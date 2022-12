Saksamaa peatreeneri Hansi Flicki sõnul puudub neil tugevus kaitses

Saksamaal on piisavalt kvaliteeti, et saada taas jalgpallis domineerivaks jõuks, kuid nende peatreeneri Hansi Flicki sõnul on meeskonnal puudu hea kaitsemäng, mis aitas neil võita neli MM-tiitlit.

"Meil on mängijaid tippklubides ja meil on hea kvaliteet. Saksamaa jalgpalli tuleviku jaoks peame teisiti treenima," ütles Flick pärast MM-ilt väljalangemist.

"Aastaid oleme rääkinud uutest väravavahtidest ja äärekaitsjatest, aga meie tugevus oli alati hea kaitsemäng," lisas Flick.

"Hispaania treenib hästi oma noori mängijaid, nad teavad väga hästi oma taktikat. Järgmise kümne aasta jooksul peame keskenduma uuele jalgpallurite põlvkonnale."

Saksamaa lõi enne viimast alagrupimängu vaid kaks väravat ja kuigi Flick ei tahtnud "vabandusi otsida", tunnistas ta, et nende varajase lahkumise üheks põhjuseks oli see, et nad ei suutnud piisavalt väravaid lüüa.

"Hispaania vastu oleks olnud hea võita ja end ka rohkemate väravatega premeerida – see oleks olnud ideaalne. Kahjuks me seda teha ei suutnud," kommenteeris Flick.

Samuti keeldus Flick süüdistamast Hispaaniat kaotuses Jaapanile, kes saavutas alagrupis esikoha, alistades alagrupivooru esimeses mängus ka Saksamaa.

"Mind ei huvita teised meeskonnad, kõik on meie enda teha. Kui vaadata kohtumisi ja löödud väravate arvu, siis on see meie süü. Olen veendunud, et meil olid omad võimalused kohtumises Hispaaniaga. Need tuleb realiseerida," lisas Flick.

Samal ajal kui Saksamaal tervikuna oli raskusi, paistis oma hiilgava mänguga silma Jamal Musiala.

"Raske on välja tuua ühte mängijat, kuid on kahju, et selline mängija nagu Jamal ei saa enam turniiril mängida. Ta on fantastiline, tema oskused, üks-ühele, ta on silmapaistev," kiitis Flick oma mängijat.