Maroko võitis alagrupi, Belgia langes konkurentsist

Maroko jaoks algas mäng suurepäraselt. Kanada keskkaitsja andis halva söödu oma väravavahile Milan Borjanile ning ta pidi väravast välja tulema. Borjan lõi palli minema, kuid see lendas otse Hakim Ziyechi jala peale, kes tõstis palli üle Kanada kaitsjate ja väravavahi otse väravasse ja viis Maroko 1:0 juhtima.

Maroko asus 23. mänguminutil 2:0 juhtima, kui Ziyech andis väga hea söödu Kanada keskkaitsjate selja taha ning Youssef En-Nesyri lõi palli ette nurka väravasse.

40. minutil suutis Kanada ühe värava tagasi lüüa. Terav tsenderdus tuli värava alla ning Maroko kaitsja sai jala vahele, kuid sealt võttis pall uue suuna ootamatult Maroko värava peale ja väravavaht ei suutnud piisavalt reageerida ning pall lendas väravavõrku. Maroko 2:1 juhtimisel mindi poolajapausile.

Kanada oli teisel poolajal lähedal mänguseisu viigistamisele. Atiba Hutchinson sai peaga löögile ja pall tabas latti ning põrkas alla väravajoone peale, kuid ei ületanud täielikult väravajoont.

Maroko alistas 2:1 Kanada ning võitis F-alagrupi.

Horvaatia teenis esimese poolaja algul penalti ning Luka Modric oli juba sättimas palli penaltipunktile. Siiski andis VAR kohtunikule teada, et tuleks olukord üle vaadata ning penalt võetigi ära, kuna varasemalt oli Horvaatia mängija suluseisus.

Teisel poolajal tuli Belgia eest mängu Romelu Lukaku ja väljakult võeti ära Dries Mertens. Lukakul tekkis kohtumise jooksul neli head võimalust Belgia juhtima viia, kuid Lukaku ei suutnud olukordi realiseerida.

Belgia ja Horvaatia kohtumine jäi 0:0 viiki ning Belgia langes konkurentsist. Horvaatia saavutas alagrupis teise koha ning tagas edasipääsu 1/8-finaali.

Eelvaade:

Horvaatia mängis avavoorus Marokoga 0:0 viiki, kuid teises mängus saadi 4:1 jagu Kanadast. Belgia võitis avakohtumises 1:0 Kanadat, kuid teises mängus kaotati 0:2 Marokole.

Horvaatia juhib alagruppi nelja punktiga ning Maroko on samade punktide arvuga teisel kohal. Belgia on kogunud kolm silma ning on kolmandal positsioonil. Kanada on F-alagrupis ainuke meeskond, kes pole kogunud ühtegi punkti ning neil pole ka võimalust edasi pääseda.

Kui Belgia tahab edasi pääseda, peavad nad võitma grupi liidrit Horvaatiat. Belgia pole aga näidanud kõige veenvamat mängu ning Horvaatia oli viimases kohtumises kindlalt üle Kanadast. Maroko pääseb edasi, kui nad võidavad Kanadat, olenemata Belgia ja Horvaatia mängu tulemusest. Maroko tagab edasipääsu ka siis, kui Belgia ei suuda Horvaatiat võita.

Horvaatiale piisaks edasipääsuks sellest, kui nad mängiksid Belgiaga viiki. Kui Maroko ei võida Kanadat, siis pääseb Horvaatia igal juhul edasi, olenemata sellest, mis jääb seis Belgia vastu.