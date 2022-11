Walesi väravavaht sai punase, Iraan võitles võidu välja lisaminutitel

Guatemala kohtunik Mario Alberto Escobar Toca lubas reedel väga jõulist mängu, mis lisas matšile tubli annuse tempot ja intensiivsust. Avapoolajal jõudis Iraan ühe korra ka sihile, aga kolm-üks rünnakus jäi Ali Gholizadeh suluseisu ning tema tabamus ei lugenud.

Iraani mäng oli 2:6 kaotusest Inglismaale reedel sootuks teist nägu, nende rünnakud olid atraktiivsed ning Wales pidi suurema osa mängust sügaval kaitses istuma. Iraanlased tabasid teisel poolajal ühe rünnaku jooksul kaks korda posti, paar head tõrjet tegi ka Walesi väravasuul seisnud Wayne Hennessey, kes tõmbas aga 86. minutil oma karistusalast välja joostes maha Mehdi Taremi ning pidi punase kaardi tõttu väljakult lahkuma.

See sai väsinud Walesile sisuliselt ka kirstunaelaks: Matši kaheksandal lisaminutil saatis Roozbeh Cheshmi umbes 20 meetrilt Danny Wardi selja taha madala kauglöögi ning kolm minutit hiljem vormistas kiirrünnakust lõppskoori Ramin Rezaeian.

Enne mängu:

Iraani kaitseliin oli nende MM-i esimeses kohtumises Inglismaa vastu parajaks läbisõiduhooviks ja nii tuli enda võrgust korjata koguni kuus palli. Natukenegi võib iraanlasi rõõmustada, et Mehdi Taremi lõi mullusele EM-finalistile kaks väravat, aga üldiselt millegi eriti positiivsega Iraan esmaspäeval silma ei paistnud.

Rohkem laineid lõi Iraan meedias mängule eelnenud tegevusega, kui kogu koondis keeldus matši eel kodumaal toimuvate protestiaktsioonide toetuseks hümni kaasa laulmast. Iraani riigitelevisioon seda otseülekandes ei näidanud, küll avaldasid erinevate žestidega oma pahameelt Khalifa staadionile kogunenud Iraani fännid.

"Ütlesin enne mängu, et ma ei vasta sellistele küsimustele, aga teen seda praegu: meile ei avaldata mingit survet," rääkis Taremi neljapäevasel pressikonverentsil. "See on jalgpalliturniir, jalgpalliajakirjanikke peab austama ning kõik, mis jalgpalli ei puutu, peab kõrvale jätma."

Wales oli esmaspäeval osaline MM-finaalturniiri esimeses viigimängus, kui USA-ga lepiti 1:1. USA värava lõi Timothy Weah ja Walesi eest tegi skoori Gareth Bale. Endisest Tottenhami ja Madridi Reali äärest saab reedel Walesi eest kõigi aegade rekordinternatsionaal, kui ta jookseb oma riigi särgis väljakule 110. korda. Praegu jagab ta au Chris Gunteriga.

"Ma pole ausalt öeldes sellele kuigi palju mõelnud, üritan lihtsalt mängule keskenduda," rääkis Bale neljapäeval reporteritele. "Muidugi on isiklikul tasandil see suurepäraseks saavutuseks ning on olnud suur au oma riiki nii palju kordi esindada, aga tähtsam on homme võidu järele minna, mis teeks selle veel erilisemaks."