Inglismaa lõi ülipikaks veninud mängus kuus, Iraan kaks väravat

B-alagrupi avakohtumise alguses toimus pikk mänguseisak, kui Iraani väravavaht Alireza Beiranvand põrkas oma keskkaitsjaga kokku ning arstid üritasid teda väljakul turgutada. Iraani esinumber pidi siiski väljakult lahkuma, kohtunik lisas esimesele poolajale hiljem 14 lisaminutit.

Avapoolaja käiku kontrollinud inglased leidsid esimese värava 35. minutil, kui peaga saatis palli võrku Jude Bellingham, sellele järgnesid lühikese aja jooksul veel kaks tabamust, kui 43. minutil saatis ilusa löögiga palli värava lakke Bukayo Saka ning esimesel lisaminutil oli täpne Raheem Sterling.

Saka tegi 62. minutil seisuks 4:0, kolm minutit hiljem sai Mehdi Taremi tabamuse läbi tabloole ka Iraan, aga sellega polnud veel lõpetatud: 71. minutil lõi vähem kui minut varem vahetusest väljakule pääsenud Marcus Rashford inglaste viienda ning 90. minutil sai jala valgeks ka Jack Grealish. Teisele poolajale otsustas brasiillasest peakohtunik Raphael Claus lisada veel kümme minutit, millest tuli lõpuks 15, sest VAR tuvastas Inglismaa karistusalas John Stonesi vea. Järgnenud penalti realiseeris 90+13. minutil Taremi, tehes lõppskooriks 6:2.

Enne mängu:

Inglismaa jalgpallikoondis lõpetas mullu suvel enam kui 50 aastat kestnud suurturniiride finaalipõua, kui Euroopa meistrivõistluste finaalis jäädi kodupubliku silme all alla Itaaliale.

Viimasel ajal on Inglismaa vorm ametlikes mängudes olnud aga üsna kurb: alates juunist on saadud kolm viiki ja kolm kaotust, sealjuures jäädi Rahvuste liigas Ungarile koduväljakul alla 0:4. MM-i eel pole inglased Premier League'i karmi graafiku tõttu saanud pidada ka ühtegi kontrollkohtumist.

Iraan alistas septembri lõpus toimunud kontrollmängus 1:0 Uruguay, aga jäi näiteks eelmisel nädalal viimases MM-i eelses matšis 0:2 alla Tuneesiale. Koondise suurimad staarid mängivad Euroopas: Mehdi Taremi kuulub Porto, Sardar Azmoun Bayeri ja Saman Ghoddos Brentfordi ridadesse.

Pärast 22-aastase Mahsa Amini surma on Iraan viimastel kuudel rahvusvahelisse meediasse saanud peamiselt riigis toimuvate ulatuslike meeleavalduste tõttu ning üheks valitsuse teravaks kriitikuks on ka Azmoun. Septembri lõpus andis ta sotsiaalmeedias mõista, et on leppinud, kui peaks oma opositsiooni tõttu MM-ilt eemale jääma. "See on aga kasvõi ühe Iraani naiste juuksekarva päästmise nimel vääriline ohverdus. Häbi neile, kes saavad nii kergelt inimesi mõrvata. Elagu Iraani naised," kirjutas Bayeri ründaja.

Pärast sellist avaldust arvasid paljud, et Azmoun jäetakse koondisest kõrvale, kuid ta sai ikkagi Senegali vastu toimunud kontrollmatšis kaasa lüüa. Azmoun vahetati 59. minutil sisse ja viis minutit hiljem lõi ta viigivärava, mida otsustas sümboolselt mitte tähistada.

Lisaks Inglismaale ja Iraanile kuuluvad B-alagruppi ka USA ja Wales, kes mängivad esmaspäeva viimases mängus.