FIFA ei luba Inglismaa fännidel kanda MM-il ristisõdijate kostüüme

FIFA teatas, et Inglismaa fännidel ei ole lubatud kanda tulevastel jalgpalli MM-i mängudel ristisõdijate kostüüme, mida peetakse moslemiriigis kultuuriliselt tundetuks.

Inglismaa toetajad on aastaid kandnud mängude ajal plastikkiivreid ja mängurelvi, kirjutab väljaanne Reuters.

FIFA hakkas kostüümide osas karmimaid meetmeid kasutusele võtma, kuna neid Inglismaa fänne kritiseeriti internetis, kes olid Katari pealinnas Dohas pärast 6:2 võitu Iraani üle riietanud end ristisõdijate kostüümidesse.

"Neid kostüüme võib araabia või Lähis-Ida kontekstis pidada solvavateks, nii et see on põhjus, miks neid staadionitele ei lubata," ütles FIFA pressiesindaja.

Paljude araablaste jaoks tuletab sõna ristisõda meelde 11.–13. sajandil toimunud kristlaste vägivaldsete sissetungide valusat ajalugu.

Kultuuri ja õigustega seotud küsimused on Kataris olnud peaaegu sama palju fookuses kui jalgpall.

Mõned Walesi fännid pidid selle nädala alguses turniiri esimeses mängus USA vastu eemaldama LGBT kogukonda toetavad vikerkaarevärvidega mütsid. Samasoolised suhted on Kataris ebaseaduslikud.