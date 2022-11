Euroopa koondised pidid FIFA survel erilisest kaptenipaelast loobuma

Inglismaa, Walesi, Belgia, Hollandi, Šveitsi, Saksamaa ja Taani jalgpalliliidud tegid ühisavalduse, kus ütlesid, et olid sunnitud alluma FIFA survele.

"Ei taha ju, et kapten alustaks mängu kollase kaardiga. Seetõttu teatame raske südamega, et pidime esialgsest plaanist loobuma," selgitas Hollandi alaliit.

Hollandlaste sõnul ütles FIFA, et kui nende kapten Virgil van Dijk selle käepaelaga väljakule tuleb, saab ta kohe kollase kaardi.

Hollandi jalgpalliliidu teatel on nad FIFA hoiakus sügavalt pettunud. "See on täielikult vastu meie spordiala põhimõtetele, see peaks ju miljoneid inimesi ühendama," seisis avalduses. "Koos teiste seotud riikidega vaatame nüüd kriitilise pilguga üle enda suhted FIFA-ga."

Nime "One Love" (eesti keeles "üks armastus" – toim) kandev käepael pidi kandma sõnumit, et mängijad on igasuguse diskrimineerimise vastu.

FIFA reeglite kohaselt aga ei tohi meeskondade varustusel olla poliitilisi, usulisi või personaalseid sõnumeid ega pilte ning FIFA finaalvõistlustel peavad kaptenid kandma FIFA antud kaptenipaela.

Wales lisas, et kui algselt öeldi, et selle tegevusega kaasneb rahatrahv, olid kõik osalised valmis trahvi maksma, aga sportlikud karistused on nende jaoks liiast. "Rahvuslike alaliitudena ei saa me panna enda mängijaid olukorda, kus neid ähvardavad kollased kaardid või võib-olla isegi eemaldamised, seetõttu palusime kapteneid, et nad ei kannaks MM-finaalturniiril neid käepaelu," ütles Walesi alaliit.

Seitsme alaliidu teatel olid nad FIFA-t enda plaanist juba septembris informeerinud, aga mingit vastust nad eelnevalt ei saanud.

FIFA otsustas hoopis alustada enda diskrimineerimisvastase kampaaniaga, mis esialgu pidi algama veerandfinaalidest. Selle kampaania raames saavad kaptenid käepaelad, kus on sõnumina "Ei diskrimineerimisele".