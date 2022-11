Blatter: MM-i Katarile andmine oli viga

Blatter oli just toona FIFA president, kui Katarile 2010. aastal korraldusõigus anti. "See oli halb valik," tunnistas Blatter intervjuus Šveitsi ajalehele Tages Anzeiger. "Jalgpalli MM on liiga suur sellise väikese riigi jaoks nagu Katar. See oli viga ja mina FIFA presidendina vastutasin selle eest."

2010. aasta detsembris tehti esmalt teatavaks, et 2018. aasta MM toimub Venemaal ja mõned minutid hiljem teatas Blatter, et 2022. aasta MM-i korraldab Katar. "Juhatuses otsustasime, et 2018. aasta MM läheb Venemaale ja 2022. aasta MM USA-le. Mõte oli selles, et siis on MM-id järjest suurtes ja mõjukates riikides ja jalgpallil oleks rahutooja efekt. Aga nädal enne otsuse avaldamist helistas Platini (toonane Euroopa jalgpalliliidu UEFA president Michel Platini) ja ütles, et tahab Katari poolt hääletada. Ja see sai otsustavaks."

20. novembril algava Katari MM on aastaid poleemikat põhjustanud, muuhulgas on Katari süüdistatud korruptsioonis ja inimõiguste rikkumises, staadioniehitustel on surnud mitmeid töölisi.

Blatteri sõnul muutis FIFA 2012. aastal enda kriteeriumeid, peamiseks põhjuseks oli just nimelt tööliste kehvad tingimused Kataris staadioneid ehitades. "Nüüd arvestatakse ka sotsiaalsete tingimuste ja inimõigustega," ütles Blatter.

Blatter oli FIFA president 17 aastat ja pidanuks 2015. aastal järjekordset ametiaega alustama, kuid sattus siis silmitsi erinevate korruptsioonisüüdistustega, mis tõid talle kaasa jalgpallis tegutsemise keelu. Ta oli Šveitsis ka pettusesüüdistusega kohtu all, aga tänavu juunis mõisteti ta õigeks.