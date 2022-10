Katari MM-il luuakse alkoholiga liialdanud fännidele kainenemisalad

20. novembril algaval MM-il on piletiga fännidel võimalik mängupaikades õlut juua, seda saab teha alates kolm tundi enne matši algust ning tund aega pärast lõpuvilet, kuid mängu ajal on õllejoomine keelatud. Korralduskomitee juht Nasser Al Khater ütles intervjuus Sky Newsile, et MM-i ajaks luuakse fännidele ka kainenemisalad. "Tean, et meil on plaanis luua kohad, kus inimesed, kes on joomisega liiale läinud, saavad kaineneda," rääkis Al Khater.

Tema sõnul on need alad mõeldud selleks, et alkoholiga liialdanud fännid oleksid kindlas kohas ega ohustaks ennast või teisi. Al Khater lisas, et tema arvates on eraldi kainenemisalad hea idee.

Al Khater kinnitas taaskord, et Katari on oodatud ka kõik LGBTQ kogukonda kuuluvad fännid, kes ei pea seal enda ohutuse pärast muretsema. Homoseksuaalsus on Kataris muidu ebaseaduslik. "Kõik on siia teretulnud ja kõik, kes Katari tulevad, saavad end turvaliselt tunda," lubas ta.

Küsimusele, kas homoseksuaalsetel fännidel on lubatud avalikus kohas ka käest kinni hoida, vastas Al Khater jaatavalt.

Varem on korraldajad öelnud, et kõik fännid on hoolimata enda seksuaalsest orientatsioonist või taustast Katari oodatud, kuid siiani oli antud soovitus avalikes kohtades õrnutsemisest või käehoidmisest hoiduda.