EM-i sümboolsesse algkoosseisu mahtus viis itaallast

UEFA tehniliste vaatlejate žürii valis 4-3-3 formatsiooni alusel turniiri parimate mängijate sümboolsesse algkoosseisu viis itaallast, kolm inglast ja ühe esindaja Belgiast, Taanist ja Hispaaniast.

EM-i parim väravavaht oli žürii arvates turniiri parimaks mängijaks valitud itaallane Gianluigi Donnarumma, kes pani tõrjutud penaltiga punkti EM-i finaalturniirile. 22-aastasest itaallasest sai ühtlasi ka esimene väravavaht, kes EM-i ajaloos turniiri parimaks mängijaks valitud.

Donnarumma ees seisaks neljameheline kaitseliin, mis koosneks itaallastest ja inglastest. Kyle Walker (Inglismaa) ja Leonardo Spinazzola (Itaalia) turvaksid äärte peal ning Harry Maguire (Inglismaa) ja Leonardo Bonucci (Itaalia) valiti parimate keskkaitsjatena sümboolsesse koosseisu.

Keskväljakut mehitaksid UEFA hinnangul taanlane Pierre-Emile Höjbjerg, itaallane Jorginho ja turniiri parima noormängija auhinna saanud Hispaania koondise poolkaitsja Pedri.

Kolmest mehest koosneva eesliini tipuründaja oleks belglane Romelu Lukaku, kes valiti sümboolsesse koosseisu üle turniiri suurima väravaküti Cristiano Ronaldo. Lukaku kõrvale valiti itaallane Federico Chiesa ja inglane Raheem Sterling.

