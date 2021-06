Vigastusest taastuv De Bruyne: ma ei tunne endiselt oma näo vasakut poolt

Manchester City eest mänginud De Bruyne põrkas Meistrite liiga finaalis kokku Chelsea keskkaitsja Antonio Rüdigeriga ning haiglas tehtud uuringute järel selgus, et De Bruynel tuvastati murtud ninaluu ja mõra silmakoopas.

Euroopa meistrivõistluste esimeses kohtumises Venemaa vastu Manchester City staar kaasa ei teinud, kuid teises voorus Taani vastu oli tema teeneid hädasti vaja. Belgia kaotas esimese poolaja 0:1 ning tõi De Bruyne teiseks poolajaks mängu päästma.

Olnud üheksa minutit väljakul viibinud, andis De Bruyne resultatiivse söödu Thorgan Hazardile ning 70. minutil lõi poolkaitsja ise Eden Hazardi söödust värava, tuues Belgiale olulised kolm punkti.

ESPN-ile antud intervjuus sõnas De Bruyne, et pole Meistrite liiga finaalis saadud vigastusest endiselt taastunud ning tõenäoliselt läheb täielikuks tervenemiseks veel mitu kuud aega. "Ma ei tunne oma näo vasakul poolel mitte midagi. Nagu oleks hambaarsti vastuvõtult tulnud," ütles De Bruyne.

Täielikuks taastumiseks võib belglase sõnul minna veel pool aastat, sest närvid said kõvasti kannatada. De Bruyne on siiski rahul, et saab juba platsil olla. "Mu mäng oli okei," sõnas 29-aastane poolkaitsja tagasihoidlikult. "Olin duellides vahel pisut ettevaatlik, aga see on normaalne. Mul on hea meel, et saan meeskonda aidata, aga kas olen valmis 90 minutit mängima? Pole õrna aimugi. Oleme edasipääsu taganud, seega vaatame kuidas mu keha pärast Soome mängu reageerib"