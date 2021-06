UEFA keeldus Müncheni soovist staadion vikerkaarevärvides valgustada

Müncheni linnapea Dieter Reiter oli palunud UEFA-lt luba, et staadion LGBTQ+ toetuseks ja protestiks Ungari diskrimineerivate seaduste vastu vikerkaarevärviliseks valgustada. Ungari Rahvusassamblee võttis vastu seaduse, mis keelab õppekavades, televisioonis, filmides või reklaamides alla 18-aastastele lastele homoseksuaalsuse või transseksuaalsusega seotud materjali näitamise. Euroopa jalgpalliliit otsustas soovist aga keelduda.

Vastuseks UEFA otsusele on mitmed Saksamaa kõrgliiga klubid teatanud, et valgustavad mängu ajal enda staadionid vikerkaarevärvidesse, seal hulgas VfL Wolfsburg, Berliini Hertha, Frankfurdi Eintracht ja FC Köln.

UEFA kirjutas pressiteates, et rassism, homofoobia, seksism ja teised diskrimineerimise vormid on plekk meie ühiskonnas ja on mängu üks suurimaid probleeme, kuid Euroopa jalgpalliliidu näol on tegemist siiski poliitiliselt neutraalne organisatsiooniga. "Selle konkreetse soovi poliitilist konteksti arvestades - sõnum on suunatud Ungari valitsuse otsuse vastu - on UEFA sunnitud soovist keelduma."

UEFA on sellest hoolimata pakkunud Münchenile võimalust, et staadion valgustataks vikerkaarevärvidesse 28. juunil, mil toimub Berliini geiparaad või 3. ja 9. juuli vahel, kui tähistatakse Christopher Street Liberation Day nädalat.

Mõned päevad tagasi avaldati UEFA-le ka kaebus Saksamaa koondise väravavahi Manuel Neueri suhtes, kes kandis alagrupimängudes Prantsusmaa ja Portugali vastu vikerkaarevärvilist kaptenipaela. UEFA leidis aga, et see sümboliseerib toetust mitmekesisusele ehk teenib üllast eesmärki ning distsiplinaaruurimise alustamiseks põhjust ei nähtud. Pole teada, kes kaebuse esitas, kuid kahtlustatakse, et ka selle sümboolika kasutamise vastu olid just ungarlased.

UEFA have today shared with the DFB that they have stopped the review of the rainbow captain's armband worn by @Manuel_Neuer.



In a letter, the armband has been assessed as a team symbol for diversity and thus for a 'good cause.' #EURO2020 #GER pic.twitter.com/HFiAAQ6F5D — Germany (@DFB_Team_EN) June 20, 2021

Ühte distsiplinaaruurimist UEFA aga alustas. Nimelt on Ungari - Portugal ja Ungari - Prantsusmaa kohtumiste ajal Budapestis Ferenc Puškase staadionil aset leidnud võimalikud diskrimineerivad intsidendid.