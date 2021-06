Ukraina jalgpalliliit võttis vastuolulise loosungi ametlikult kasutusele

Ukraina jalgpalliliit teatas reedel, et võtab sõjalise varjundiga fraasi "au kangelastele" kasutusele organisatsiooni ametliku loosungina.

Kõnealune fraas on kirjutatud ka Ukraina jalgpallikoondise mängusärkide siseküljele, ent neljapäeval teatas Euroopa jalgpalli juhtorgan UEFA, et loosung, tuleb vormidelt oma poliitilise varjundi tõttu eemaldada. Ukraina särgil on kujutatud ka riigi kaarti ühes 2014. aastal Venemaa poolt annekteeritud Krimmi poolsaarega, ent selle eemaldamist pole UEFA Moskva pahameelest hoolimata nõudnud.

Neljapäeval lendas Ukraina jalgpalliliidu president Andri Pavelko Roomasse, et kohtuda UEFA esindajatega. Reedel teatas Pavelko ühismeedia vahendusel, et Ukraina jalgpalliliit kiitis heaks fraaside "au kangelastele" ja "au Ukrainale" kasutuselevõtu alaliidu ametlike loosungitena. Ka teatas Pavelko, et Ukraina kaart ühes Krimmi poolsaarega võetakse kasutusele alaliidu vapil.

UEFA pole Ukraina jalgpalliliidu otsust veel kommenteerinud.

Ukraina alustab EM-i pühapäeval, kohtudes Amsterdamis Hollandiga.