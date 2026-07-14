Äsja MM-il osalenud jalgpalluri surm on politseiuurimise all

Lõuna-Aafrika Vabariigi Jalgpallurite Liit (SAFPU) kinnitas Adamsi surma laupäeval. Surma põhjust pole seni avalikustatud ning politsei on algatanud juhtunu asjaolude väljaselgitamiseks uurimise.

Adams alustas tänavusel MM-finaalturniiril algkoosseisus kahes alagrupimängus. Esmalt tegi ta kaasa 0:2 kaotusmängus Mehhiko vastu ning seejärel 1:1 viigimängus Tšehhiga. Päev enne kohtumist Tšehhiga suri tema vanaema, ent sellest hoolimata otsustas poolkaitsja koondist aidata. Lõuna-Korea vastu peetud 1:0 võidumängus jäi ta vahetuspingile ning Kanada vastu peetud kaheksandikfinaalis platsile ei pääsenud.

Mängija isa Juanito Adams ütles Lõuna-Aafrika uudistekanalile eNCA, et pere elab läbi väga rasket aega.

"Perekond näeb vaeva selle üleelamisega. Edasi minna ei saa olema lihtne. Inimesed ütlevad, et see läheb lihtsamaks, aga nii see ei ole. Sa lihtsalt õpid sellega elama," sõnas ta.

Adamsi auks ning mälestuseks peeti laupäeval enne Inglismaa ja Norra veerandfinaali leinaseisak.

Lõuna-Aafrika spordi-, kunsti- ja kultuuriminister Gayton McKenzie sõnas avalduses, et Adamsi otsus esindada oma riiki vahetult pärast vanaema surma näitas tema tugevast iseloomust ja professionaalsusest. Ministri hinnangul on Lõuna-Aafrika kaotanud erakordse noore inimese.