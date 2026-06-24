Mehhiko piirab MM-i mängu ajaks alkoholimüüki

Mehhikos keelatakse kolmapäevase Mehhiko ja Tšehhi Vabariigi MM-mängu ajaks pealinna mõnes piirkonnas alkoholi jaemüük, et vältida massilisi tänavapidustusi ja korrarikkumisi.

Alkoholimüügi keeld kehtib kolmapäeval kella 15-st kuni neljapäeva hommikul kella 7-ni kohaliku aja järgi. Piirang puudutab ajaloolise kesklinna ja mitmeid lähedalasuva linnaosa poode, kuid baarid ja restoranid võivad alkoholi edasi müüa.

Piirangu põhjuseks on eelmisel nädalal toimunud Mehhiko võidu tähistamine Lõuna-Korea üle, kui üle 700 000 inimese kogunes pealinna Reforma avenüüle ja Iseseisvuse Ingli monumendi juurde. Tähistamise käigus rikuti avalikku korda ning tänavatele jäi palju prügi.

Kuigi Mehhikos on avalikus kohas alkoholi tarbimine keelatud, kogunesid pärast mängu tuhanded fännid kesklinna tähistama. Linnavalitsuse sõnul korjati kokku umbes 40 tonni prügi.

Samuti suurendatakse MM-i ajal tänavamüüjate kontrolli, et takistada ebaseaduslikku alkoholimüüki.