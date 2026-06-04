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Hollandi jalgpallikoondis kaotas kodumurul Alžeeriale

Jalgpall
Alžeeria koondislane Ibrahim Maza ja Hollandi koondislane Nathan Ake.
Alžeeria koondislane Ibrahim Maza ja Hollandi koondislane Nathan Ake. Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Jalgpall

Hollandi jalgpallikoondis kaotas Rotterdamis toimunud MM-i eelses sõprusmängus Alžeeria rahvuskoondisele 0:1.

Holland valdas kohtumise jooksul rohkem palli ning sooritas 17 pealelööki Alžeeria kaheksa vastu, seejuures tabas juba 8. minutil Donyell Maleni pealelöök posti.

Alžeeria suutis siiski väljakuperemehe survele vastu pidada ja võidu lõpuminutitel endale napsata, kui 86. minutil lõi mängu ainsa värava Rotterdami Feyenoordis leiba teeniv Anis Hadj Moussa. 24-aastase ääreründaja jaoks oli tegu esimese väravaga koondisesärgis.

"Sellist tulemust ei soovinud keegi hüvastijätuks," ütles Hollandi koondise kapten Virgil van Dijk. "Oleksime pidanud vähemalt 2:0 eduseisus olema. Loodetavasti saame [MM-iks] rünnaku teravamaks ja suudame edaspidi oma võimalused ära realiseerida," lisas ta.

Holland peab enne MM-finaalturniiri algust veel ühe sõprusmängu, kui kohtub 8. juunil New Yorgis Usbekistaniga. MM-il kuulub Holland ühte alagruppi koos Jaapani, Rootsi ja Tuneesiaga. Alžeeria mängib ühes alagrupis koos valitseva maailmameistri Argentina, Austria ja Jordaaniaga.

Toimetaja: Henrik Laever

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