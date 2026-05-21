Foden, Palmer ja Maguire jäeti Inglismaa MM-koondisest välja

Foden ja Maguire kuulusid Tucheli eelmisesse valikusse ja käisid märtsis väljakul sõprusmängudes nii Uruguay kui Jaapani vastu. Kui Foden on Manchester City eest sel hooajal väljakule saanud episoodiliselt, siis Maguire on Manchester Unitedi eest sel aastal olnud põhikeskkaitsja.

"Olin kindel, et ma oleksin pärast oma hooaega sel suvel saanud oma riigi heaks suurt rolli täita. Otsus šokeeris mind, aga soovin mängijatele parimat," kommenteeris Maguire sotsiaalmeedia vahendusel.

BBC kirjutab, et välja jääb ka Maguire'i meeskonnakaaslane Luke Shaw, kaitsjatest veel ka AC Milanis palliv Fikayo Tomori. Küll võib suveks koondisekutse saada City keskkaitsja John Stones.

Cole Palmer lõi hooajal 2023/24 Chelsea eest Inglismaa kõrgliigas 22 väravat ja sai eelmisel hooajal kirja 15 tabamust, aga pole tänavu heas vormis olnud. Viimati sahistas ta kõrgliigas võrku märtsi alguses.