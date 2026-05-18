Igihaljas Modric sõidab oma viiendale MM-ile

Nüüd 40-aastane Modric tegi Horvaatia särgis kaasa juba 2006. aasta MM-finaalturniiril ning aitas koondise 2018. aastal finaali ja eelmisel MM-il kolmandaks. Modric on koondist esindanud 196 mängus ehk võib sel suvel jõuda 200 koondisemänguni.

Enam kui 100 koondisemänguga meestest kuuluvad 2017. aastal rahvusmeeskonna peatreeneriks saanud Dalici valikusse veel 37-aastane Ivan Perišic (152 mängu), 34-aastane Andrej Kramaric (114 mängu) ja 32-aastane Mateo Kovacic (111 mängu).

Maailma edetabelis 11. kohal oleva Horvaatia alagrupikaaslasteks on Inglismaa, Ghana ja Panama. Horvaatia jaoks algab MM 17. juunil Texases mänguga Inglismaa vastu. Lõpliku koosseisu peab esitama 1. juuniks.