Hollandi koondist tabas poolfinaali eel reisiprobleem

Wolfsburgis baseeruv Hollandi koondis on eelistanud Saksamaal toimuval finaalturniiril reisida rongiga ja nii oli algselt kavas ka teisipäeval, kuid rongiteel olnud takistuse tõttu ei olnud see võimalik.

Nii tuli koondisel viimasel hetkel plaane muuta ja Dortmundi jõuti lennukiga. Meeskond saabus hotelli kohaliku aja järgi kell 21.35 ehk plaanitust umbes neli tundi hiljem. Seetõttu jäi ära ka matšieelne pressikonverents peatreener Ronald Koemaniga.

Hollandlaste treeningplaane logistilised muudatused ei seganud, kuna viimase harjutuskorra olid nad teinud Wolfsburgis teisipäeval enne reisi ära. Kuigi koondistel on õigus enne mängu ka võistlusareeni proovida, siis iga kord seda võimalust ei kasutata.

"Ma ei usu, et see nende mängule mingit mõju avaldab," sõnas hollandlaste vastaste Inglismaa peatreener Gareth Southgate. "Me ei mängi enne kella üheksat [Eesti aja järgi kümmet], nii et aega on piisavalt. Olen kindel, et nad saavad oma õhtusöögi kätte."

Hollandlased olid varem sõitnud rongiga ka Berliinis toimunud mängule Austriaga. Kuigi Saksamaa rongiliiklus on üldiselt tuntud oma kvaliteedi poolest, siis EM-finaalturniiri aegu on sellega olnud probleeme ja ka Hollandi koondis pidi Berliinist naasma lennukiga.