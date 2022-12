Lionel Messi: finaal jääb mu viimaseks MM-finaalturniiride mänguks

Argentina jalgpallikoondise tähtmängija Lionel Messi kinnitas, et pühapäeval peetav finaal jääb tema viimaseks kohtumiseks MM-finaalturniiridel.

Messi realiseeris teisipäeval penalti ja andis Argentina kolmandale värava resultatiivse söödu ning koondis jõudis kuuendat korda MM-finaali, alistades nelja hulgas Horvaatia 3:0.

Tegemist oli tema 25. kohtumisega MM-finaalturniiridel ehk neid on kogunenud sama palju kui senisel rekordimehel Lothar Matthäusil (Saksamaal). Osalemine finaalis viiks argentiinlase ainuliidriks.

"Tunnen end väga õnnelikuna, et jõudsin selle saavutuseni – lõpetan oma MM-teekonna, mängides finaalis viimast mängu," sõnas Messi kodumaisele väljaandele Diario Deportivo Ole.

"Järgmiseni on veel palju aastaid ja ma ei usu, et selleks võimeline olen. Sellisel moel on parim viis lõpetada," lisas koondise kapten.

35-aastane Messi mängib oma viiendal MM-il. Argentiinlastest pole keegi teine seda suutnud, Diego Maradona ja Javier Mascherano jäid pidama nelja peal. MM-finaalturniiridel on Messi skoorinud 11 korda, mis on samuti Argentina rekord. Gabriel Batistuta jääb maha ühe tabamusega.