Argentina treener ei nõustu juttudega ebasportlikkusest, kiitis Modricit

Argentina pidas veerandfinaalis dramaatilise lahingu Hollandiga, kui läks 73. minutiks 2:0 ette, lubas hollandlastel normaalaja lõpus viigistada ning võitis seejärel penaltiseerias.

Karmi kriitikat sai hispaanlasest peakohtunik Mateu Lahoz, kes jagas MM-ide rekordit tähistanud 18 kollast kaarti ning kaotas mängu üle kontrolli. Maailma meedia tähelepanu pälvis Lautaro Martineze otsustavale penaltile järgnenud argentiinlaste kahjurõõmus tähistamine hollandlaste suunas, mida tõlgendati kui ebasportlikku žesti. Hiljem avaldatud videotest on aga näha, et neli Hollandi mängijat töötlesid löögile sammunud Martinezt lubamatute võtetega.

Here's what APPARENTLY set off the taunting. This is Lautaro Martínez and his walk up for the final pen pic.twitter.com/TPhLK6lmVT

Palju kära tekitas ka Lionel Messi väravatähistus. Argentina kapten pani pärast oma 2:0 juhtväravat peopesad kõrvade taha, viidates sellele, et Hollandi peatreener Louis van Gaal ja teisedki hollandlased ei näidanud mängu eel Lõuna-Ameerika meistritele piisavalt austust. Žesti taga peitus aga veel üks varjatud mõte: nimelt mängitas van Gaal aastate eest Messi iidolit Juan Roman Riquelmet Barcelonas valel positsioonil, mis viis pallivõluri lahkumiseni; Riquelme tähistas oma väravaid just sellise võttega.

For those who are offended by Messi's attitude, he made the same gesture as Riquelme, someone for whom Van Gaal made life impossible during his time in Barcelona. Louis's problem is that he wants predictable robots, Roman was never that kind. pic.twitter.com/Zp6qY19B9E