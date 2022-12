Pepe ja Bruno Fernandes süüdistasid kaotuses argentiinlasest kohtunikku

Maroko ja Portugali matši peakohtunikuks oli 40-aastane Facundo Tello, kes kogus rahvusvahelist kuulsust kaks nädalat enne MM-i algust toimunud Argentina superkarikamängus, kui jagas kättpidi kokku läinud Boca Juniorsi ja Racing Clubi mängijatele kümme punast kaarti.

Portugali tähed Bruno Fernandes ja mängu lisaminutitel suurepärase võimaluse raisanud Pepe polnud rahul, et nende mängu kohtunikuks valiti argentiinlane. "Pean seda ütlema: on vastuvõetamatu, et meie mängu vilistab Argentina kohtunik. Pärast seda, mis juhtus eile [Argentina alistas reedel veerandfinaalis tulise mängu järel Hollandi], Messi rääkis, kogu Argentina rääkis ja meile määratakse see kohtunik," sõnas Pepe.

"Mängisime ainult kaheksa lisaminutit. Nägime ränka vaeva ja kohtunik lisab vaid kaheksa minutit? Ainus meeskond, kes jalgpalli mängis, olime meie. Oleme kurvad: meil oli võimalik MM-tiitel võita ja me ei saanud sellega hakkama," lisas keskkaitsja.

"Ma ei tea, kas nad annavad tiitli Argentinale," rääkis vihane Bruno Fernandes kaotuse järel reporteritele. Mind ei huvita, ütlen, mida mõtlen ja saadan nad põrgusse. On väga veider, et meie mängu saab vilistada kohtunik riigist, mis jätkab võistlemist. Esimesel poolajal tehti minu vastu karistusalas selge viga. Kahtlemata on nad kallutatud," sõnas Manchester Unitedi keskväljamees.

Tello oli kohtunikuks ka Portugali viimases alagrupimängus Lõuna-Korea vastu.