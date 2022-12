Jalgpalli MM-il selguvad esimesed poolfinalistid

Esimeses veerandfinaalis kohtuvad Brasiilia ja Horvaatia. Kuigi Horvaatia on möödunud MM-i finalist, peetakse soosikuks Brasiiliat, kes küll ise ei taha sellest kuuldagi.

"Me ütlesime juba enne turniiri, et sellel MM-il soosikuid ei ole. Horvaatia jõudis eelmisel MM-il Venemaal finaali. Mingit lihtsat mängu ei tule. Minna vastamisi Horvaatiaga, kelle ridades mängib 2018. aasta Ballon d'Ori võitja Luka Modric, on kohe eriti keeruline. Ent me teame, et meil tuleb üritada muuta seda, mis juhtus eelmistel turniiridel - see tähendab, et meil tuleb minna veerandfinaalist edasi poolfinaali. Üks samm korraga," rääkis Brasiilia koondise ääreründaja Vinicius Jr.

Neljapäeval pani ameti maha kaheksandikfinaalis penaltiseerias Marokole alla jäänud ja konkurentsist välja langenud Hispaania jalgpallikoondise peatreener Luis Enrique, kelle käe all mängis koondis 2018. aasta juulist ja kelle leping kestis selle aasta lõpuni. Uueks peatreeneriks nimetati senine Hispaania U-21 koondise juhendaja Luis de la Fuente.

Kui Enrique tunnistas, et tegi vea just penaltilööjate valimisega, siis Argentina peatreener tunnistas, et ei taha üldse veel sellele mõelda, kes penalteid lööma hakkab või kas seda üldse on kohtumises Hollandiga vaja teha.

"Ei-ei, mängu ei saa planeerida mõeldes sellele, kes penalteid lööma hakkavad. Minust oleks väga mannetu juba esimesest minutist penaltiseeria peale mõtlema hakata. Kindlasti mitte! Mängu ajal mõtleme ikka kõigepealt sellele, et võita normaalajal ja siis lisaajal. Ning siis viimastel minutitel mõtleme sellele," sõnas Argentina juhendaja Lionel Scaloni.

Esimeses veerandfinaalis kohtuvad Horvaatia ja Brasiilia, selle ülekandega alustab ETV2 ja ERR-i spordiportaal kell 16.30. Hollandi ja Argentina vahelise veerandfinaali ülekanne algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 20.30.