Maroko väravavaht Bounou poolfinaali eel: oleme siin, et muuta mentaliteeti

Esimese finalisti selgitavad teisipäeval välja Argentina ja eelmise MM-i hõbe Horvaatia. Mõlemad jõudsid poolfinaali penaltiseeria toel, kui Argentina lülitas veerandfinaalis konkurentsist Hollandi ning Horvaatia suurfavoriit Brasiilia.

"Kui lüüa MM-ilt välja selline koondis nagu Brasiilia, kes oli kindlasti suurfavoriit, siis peab olema õnnelik ja uhke. Kindlasti olen väsinud, kuid õnnelikult väsinud. Sellist hetke tuleb nautida, kuid mitte liiga kaua, sest peame juba valmistuma kohtumiseks Argentinaga," rääkis Horvaatia peatreener Zlatko Dalic.

Viimati mängisid Argentina ja Horvaatia omavahel eelmisel MM-il, kui alagrupi kohtumise võitis Horvaatia koguni 3:0 ning jõudis lõpuks ka finaali, kus jäädi alla tiitlikaitsjale Prantsusmaale.

Nelja aasta tagune finaal võib tänavu korduda, sest kolmapäevases kohtumises võitleb Prantsusmaa taas finaalkoha nimel. Vastaseks ajaloo esimese Aafrika koondisena nelja parema hulka jõudnud Maroko.

"Näpistage mind, arvan, et näen und. Need hetked on imelised, kuid nagu ütles ka meie treener, oleme siin, et muuta mentaliteeti. Alaväärsustunne, mis meil oli,

peame sellest lahti saama. Maroko mängija võib maailmas vastamisi minna ükskõik kellega. Ja usun, et poolfinaalist ja kõigest muust on tähtsam, et me olemegi seda mentaliteeti muutnud ja järgmine põlvkond pärast meid teab,

et Maroko mängijad suudavad korda saata imesid," sõnas Maroko väravavaht Yassine Bounou.

Poolfinaalide otseülekanded algavad ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 20.30.