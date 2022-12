Holland realiseeris oma võimalused ja pääses esimesena veerandfinaali

USA alustas turniiri esimest kaheksandikfinaali isukalt ja neil avanes suurepärane võimalus juba kolmandal minutil, kui pall põrkas karistusalas Christian Pulisicile, kelle pealelöögi suutis Andries Noppert jalaga tõrjuda.

Seejärel hakkas mängu kontrollima Holland ja tegi seda kindlalt ning tarmukalt. Kümnendal minutil leidis Denzel Dumfries ilusa vasturünnaku krooniks madala sööduga Memphis Depay, kes viis hollandlased juhtima; avapoolaja lisaminutil pani Dumfries karistusalla samasuguse söödu ning seekord realiseeris selle Matt Turneri selja taha Daley Blind.

Teisel poolajal hakkas võimalusi avanema ka ameeriklastel ja ühe sellise kasutas 76. minutil õnnega pooleks ära Haji Wright. USA värava järel järgnes paariminutiline periood, mille jooksul avaldasid nad Hollandi väravale tugevat survet ja jahtisid isukalt viigiväravat, kuid mängule pani sisuliselt punkti Dumfries, kes lükkas 81. minutil tagumises postis otse õhust võrku Blindi söödu.

Holland jääb veerandfinaalis vastast ootama paarist Argentina - Austraalia.

Enne mängu:

Holland alustas A-alagrupis raskelt tulnud 2:0 võiduga Senegali üle, seejärel viigistati Ecuadoriga 1:1 ning viimases voorus alistati võõrustaja Katar 2:0. Kõigis kolmes mängus on värava löönud 23-aastane PSV täht Cody Gakpo, ühe värava on lisanud Davy Klaassen ja Frenkie de Jong.

USA on MM-il mänginud tõusvas joones, kui pärast pettumust valmistanud 1:1 viiki Walesiga lepiti EM-finalisti Inglismaaga väravateta viiki ning otsustavas voorus alistati tugeva esituse toel Iraan 1:0. Walesile lõi ameeriklaste värava Timothy Weah, Iraanile Christian Pulisic, kes sai olukorras ka vigastada, kuid on Hollandi vastu taas algkoosseisus.

"Oleme neid analüüsinud ja arvan, et USA kaitseb väga-väga hästi," rääkis Hollandi poolkaitsja Marten de Roon neljapäevasel pressikonverentsil. "Nad ei lubanud [Iraanil] endale väravat lüüa, seega on nad hästi tegutsenud. Me ei tohiks üksteisele liiga lähedal mängida, sest nad on väikestel aladel väga head. Ameeriklased on füüsiliselt tugevad ja kasutavad seda kaitses palli võitmiseks ära."

USA koondise peatreener Gregg Berhalter alustas oma profikarjääri Hollandis, kus veetis Zwolles, Rotterdami Spartas ja Cambuuris kokku kuus aastat. "Õppisin Hollandis nii palju. Küsimus on, milliseid kontseptsioone pole ma sealt üle kandnud! Seal olemine oli suurepäraseks kogemuseks," rääkis Berhalter reedel reporteritele.

Hollandi ja USA vahelise kaheksandikfinaali võitja mängib veerandfinaalis Argentina ning Austraalia matši võitjaga.