Uruguay mängijaid ähvardab karistus

Mainitud nelik kogunes pärast Uruguay - Ghana mängu lõpuvilet kohtunik Daniel Sieberti ümber ega olnud rahul, et sakslane ei määranud neile kohtumise jooksul penalteid.

Uruguailasi ärritas, et Siebert jättis penalti määramata avapoolaja intsidendis Darwin Nuneziga ja üleminutite juhtumis Cavaniga. Ründaja Luis Suarez kommenteeris hiljem, et FIFA on Uruguay vastu.

Uruguay võitis mängu 2:0, aga sellest edasipääsuks ei piisanud. Üks lisavärav toonuks aga kahekordsele maailmameistrile pileti kaheksandikfinaali, aga jätnuks sealt eemale Lõuna-Korea.

Lisaks mängijatele algatas FIFA uurimise ka Uruguay jalgpalliliidu (AUF) üle , keda kahtlustatakse ausa mängude reeglite rikkumises.