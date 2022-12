VIDEO | Jaapani vastuoluline värav lükkas Saksamaa konkurentsist

Jaapani võiduvärav Hispaania vastu pakkus palju kõneainet selle osas, kas pall oli enne värava löömist üle otsajoone või mitte. Esialgu väravat ei loetud, kuid VAR-i kohtunikud tuvastasid siiski hiljem, et väike osa pallist oli otsajoone kohal ning jaapanlane suutis palli väljakul hoida.

Le ballon est sorti ou pas selon-vous ? pic.twitter.com/f3CYwglzap — BeFootball (@_BeFootball) December 1, 2022

Värava tähtsus on eriti suur seetõttu, et just see tabamus tõi Jaapanile 2:1 võidu Hispaania üle ning kukutas Saksamaa konkurentsist.

Jaapan võitis kuue punktiga alagrupi ja ning Hispaania tagas nelja punktiga teisena edasipääsu. Saksamaa kogus samuti neli punkti, kuid Hispaanial sai teise koha parema väravatevahe tõttu.