Pohlak Kinoteatri sketšist: sellega on jube raske samastuda

"Mulle on palju öeldud, et mul on vist paks nahk, et ma suudan selliseid asju seedida," rääkis Pohlak esmaspäevasele Portugali ja Uruguay vahelisele mängule eelnenud jalgpallistuudios. "Minu eluloogika on pigem selline, et ma ei taha, et mul paks nahk oleks. Lasen sellised asjad pigem endale ligi, võtan hinge, ma ei taha tuimaks muutuda. See on minu õrnem pool, teine pool peab seda manageerima. Ma ei taha muutuda küünikuks."

"Sellega on jube raske samastuda," jätkas Pohlak Kinoteatri paroodia kommenteerimist. "Tean, et väline kuvand minust või jalgpalliliidu toimimisest, mida üritatakse üleval hoida, erineb reaalsusest meeletult. Ma ei samasta ennast sellega üldse, sest see on nagu teine maailm. Kui inimesed peavad midagi õigeks, on neil õigus ennast väljendada."

"See, kuidas jalgpalliliit aga toimib, millised on selle põhialused või võimalikud probleemid... ei. See, kuidas seda pilti püütakse joonistada, see ei ole üldse nii. See teeb ka toimetulemise lihtsamaks," sõnas alaliidu president.

"Kinoteatri MM katarsis" kolmapäevane osa, Pohlaku sketš alates 19. minutist.