Katar lõi ajaloolise värava, aga Senegal võttis lõpuks oma

Turniiri avamatšis üsna mannetu mängupildiga Ecuadorile kaotanud Katar alustas teises voorus Senegali vastu paremini ja suutis kohati näidata, miks nad on valitsevad Aasia meistrid.

Sellele vaatamata nõelas esimesena just valitsev Aafrika meister, kui kaitsjate eksimuse tõttu viis Senegali 41. minutil juhtima Boulaye Dia ning kolm minutit pärast teise poolaja algust saatis hea pealöögi väravasse Famara Diedhiou.

Teise värava järel jäi Senegali mäng letargiliseks, Katari ääred hakkasid rohkem teravusi looma ning mitmel puhul pidi heade tõrjetega hiilgama Edouard Mendy. Pärast mitmeid võimalusi lõi Katar 78. minutil viimaks oma riigi ajaloo esimese MM-värava, kui peaga saatis palli väravasse Mohammed Muntari. Võõrustajate rõõm jäi siiski üürikeseks, sest kuus minutit hiljem vormistas lõppskoori Cheikh Dieng.

Katarile jäi veel teoreetiline võimalus alagrupist edasi pääseda, selleks peab Ecuador õhtul alistama nii Hollandi kui viimases voorus Senegali ja Katar ise võimalikult suure väravate vahega Hollandi.

Enne mängu:

Mõlemad koondised alustasid MM-i kaotusega, kui Katar jäi turniiri avamatšis mannetu partii järel 0:2 alla Ecuadorile ning Senegal kaotas sama tulemusega Hollandile. Sealjuures oli Katari allajäämine üsna kindel juba avapoolaja järel, Senegal lubas Cody Gakpol ja Davy Klaassenil skoori teha alles matši lõpus.

Ükski Aafrika võistkond pole sel MM-il veel suutnud võita, kuigi Tuneesia ja Maroko said vastavalt Taani ja Horvaatia vastu väravateta viigi ning Kamerun ja Ghana pidid oma avamängusvastu võtma napi kaotuse. Senegal tahab kahtlemata otsa lahti teha ja selleks ollakse valmis isegi ilma tähtmängija Sadio Maneta.

"Sadio oleks justkui meiega siin, sest ta saadab meile pidevalt sõnumed, helistab, hoiab meelestatust heal tasemel," rääkis neljapäeval tiimi kaitsja Kalidou Koulibaly. "Ta on meie jaoks tähtsaks mängijaks isegi siis, kui ta pole meiega Kataris kohal. Ta räägib kõigi mängijatega ja see on meie jaoks väga tähtis. Vajame neid häid laineid, sellist mentaliteeti."

"OLeme nüüd pingest vabad. Kohtume heal tasemel võistkonnaga, kes tahab võita: peame nüüd omaenda taset tõestama," kinnitas Katari peatreener Felix Sanchez. "Kahjuks me ei suutnud avamängus pakkuda oma fännidele rõõmu, mida nad ootasid. Peame end kriitikast isoleerima ja oleme täielikult keskendunud enda esitustele."