Lewandowski lõi oma esimese MM-i värava ja Poola võitis Saudi Araabiat

Kohtumine algas tasavägiselt ning kumbki meeskond ei suutnud esimese kümne minuti jooksul midagi ohtlikku luua. Peale seda hoidis Saudi Araabia palli pigem enda valduses. Poolal oli natuke probleeme, kuna Saudi Araabia mängis väga agressiivselt ega lasknud vastasel palliga toimetada. Mängu agressiivsust näitas ka see, et esimese 25 minuti jooksul jagas kohtunik kahe meeskonna peale viis kollast kaarti.

Poola sai avapoolaja lõpupoole aina rohkem mängu sisse ning võttis initsiatiivi enda kätte. 39. minutil päädis Poola surve väravaga. Lewandowski andis hea söödu värava ette ning Piotr Zielinski ei jätnud võimalust kasutamata ning viis Poola 1:0 juhtima.

Avapoolaja lõpus teenis Saudi Araabia penalti, mida läks lööma Firas Al Birakan. Poola väravavaht tegi suurepärast tööd, kui tõrjus Birakani löögi. Peale seda sai tõrjest tagasi põrganud palli väravale suunata veel ka Mohammed Al-Breik, kuid taas tõrjus Wojciech Szczesny pealelöögi. Poola võitis avapoolaja 1:0.

Teine poolaeg algas pigem rahulikumalt ning üsnagi võrdselt. Saudi Araabial tekkis 56. mänguminutil hea võimalus viigistada, kui Poola karistusalas oli segadus ning Al Dawsari sai ohtlikult löögile, aga Szczesny tegi taas suurepärase tõrje.

Poola oli lähedal 2:0 juhtväravale, kuid kahel korral tabati Saudi Araabia väravaposte. Saudi Araabia valdas rohkem palli ja 78. minutil oli variant viigistamiseks, aga kasti joonelt tehtud pealelöök läks napilt alt nurgast mööda.

82. minutil lõi Robert Lewandowski oma esimese MM-i värava, kui kasutas ära Saudi Araabia kaitsja poolt tehtud eksimuse. Al Malki eksis puutega ning Lewandowski lõikas palli vahelt ja lükkas väravasse, viies Poola 2:0 juhtima.

Poola võitis kohtumise 2:0 ning tõusis sellega alagrupis nelja punktiga liidriks. Saudi Araabia on pärast kahte mängu kolme punkti peal. Mehhikol ja Argentinal on pärast esimest mängu vastavalt üks ja null punkti.

Enne mängu:

C-alagrupi avavoorus vormistas Saudi Araabia suurüllatuse, kui alistas 2:1 Argentina. Poola ei saanud jagu Mehhikost ning kohtumine jäi 0:0 viiki. Enne teise vooru algust on Saudi Araabia kolme punktiga alagrupis liider. Poolal ja Mehhikol on mõlemal üks punkt ning Argentina on nulli peal.

"Oleme FIFA edetabelis ja kogemuste poolest endiselt selle grupi madalaim meeskond. Meie arvates ei muutunud selle MM-i favoriitide osas midagi. Me teame, kust me tuleme. Säilitame oma alandlikkuse, sest kui me oma alandlikkusest ilma jääme, ei suuda me homme väga head mängu mängida," ütles Saudi Araabia meeskonna peatreener mängueelsel pressikonverentsil.

"Minu vaatenurgast jäi Mehhiko vastu puudu heade võimaluste ärakasutamisest," sõnas Poola peatreener. "Teine element, mille puhul peame paremini hakkama saama, on palli hoidmine vastase poolel," lisas ta.