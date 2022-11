Algab vastuoluline jalgpalli MM-finaalturniir

Maailma parimad koondised on nelja aasta järel taas kokku kogunenud, et järgneva nelja nädalaga välja selgitada maailmameister, seda esimest korda Araabia maades ning esimest korda aasta lõpus ja keset Euroopa klubihooaega. Talvine on MM seetõttu, et suvel valitseb korraldajamaal Kataris põrgukuumus.

Katarist saab väikseim MM-i võõrustanud riik. Kokku mängitakse kaheksal erineval staadionil, neist seitse ehitati spetsiaalselt turniiriks. Tänavu osaleb viimast korda MM-il 32 võistkonda. Alates 2026. aastast suurendatakse esmakordselt osalejate arvu 48-ni.

Kataris toimuv MM on paraku üks vastuolulisemaid turniiri ajaloos. Suurt spordisündmust varjutavad mitmed probleemid nagu korruptsioonijuhtumid, seksuaalvähemuste taga kiusamine ning naiste ja võõrtööliste keerulised tingimused. Aastate jooksul on MM-rajatiste ehitusel hukkunud paljud töölised.

Katar sai MM-i korraldusõiguse 12 aastat tagasi, rahvusvahelise jalgpalliliidu FIFA endine president Sepp Blatter on tunnistanud, et Katarile korraldusõiguse andmine oli viga. Mõistagi on antud teemadel sõna võtnud mitmed turniiril osalejad, Hollandi koondis käis koguni täies koosseisus võõrtöölistega kohtumas.

"Ilmselgelt me ei ole pimedad ja me ei ole kurdid. Me näeme kõiki neid uudistesaateid, milles räägitakse nii palju sellest, mis siin käimas on," lausus Hollandi koondise kapten Virgil van Dijk. "Seega on hea, et saame kujundada oma arvamuse, vaadata oma silmaga ja kohtuda inimestega."

"Olen mures, kuidas selles olukorras võidakse sporti ära kasutada," lisas Taani peatreener Kasper Hjulmand. "Arvan, et spordis endas, jalgpallis endas ei ole midagi poliitilist. See peaks just suutma vastumeelsused murda ja see on suurim olemasolev sotsiaalne nähtus."

Tänavune MM jääb tõenäoliselt viimaseks kahele jalgpalli suurkujule: 35-aastasele Lionel Messile ja 37-aastasele Cristiano Ronaldole. Mõlemal mehel seisab ees viies MM ja just maailmameistritiitel on mõlemal staaril veel puudu.

Messi ja Argentina lähevad turniirile vastu ühe favoriidina ning võimsa seeria pealt. Nimelt on kaotuseta püsitud 36 kohtumist järjest ning kui oma alagrupi esimeses kohtumises ei jääda alla Saudi Araabiale, korratakse Itaaliale kuuluvat rekordit.

"Oleme väga enesekindlad. Meil on väga tore seltskond mängijaid, kes on väga tahet täis. Aga me mõtleme samm-sammult. Teame, et maailmameistrivõistluste alagrupifaas ei ole kunagi kerge," lausus Messi. "Loodame alustada parimal võimalikul viisil, et minna vastu kõigele, mis meid ees ootab. Aga me oleme väga enesekindlad."

Favoriitide hulka kuulub ka läbi aegade edukaim koondis, viiekordne maailmameister Brasiilia, kes on osalenud kõikidel finaalturniiridel. Brasiilia tiimi liider, 30-aastane Neymar on samuti öelnud, et suure tõenäosusega jääb see tema viimaseks MM-iks ning temagi pole kunagi MM-karikat pea kohale tõsta saanud. Koondise eest on ta löönud kokku 75 väravat, legendaarse Pele nimele kuuluvast riigi rekordist jääb Neymar maha vaid kahe tabamusega.

Tiitlikaitsja Prantsusmaa, kes neli aastat tagasi alistas finaalis 4:2 Horvaatia, läheb murdma ebameeldivat mustrit, kui viimasel kolmel MM-il pole suutnud tiitlikaitsja alagrupifaasist edasi pääseda. Valitsev Euroopa meister Itaalia MM-ile aga ei pääsenudki.

ERR kannab üle kõik 64 finaalturniiri mängu. 22. MM avatakse tseremoonia ja avamänguga, kus vastamisi lähevad Katar ja Ecuador. Otseülekanne ETV2-s algab kell 16.40.