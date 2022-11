Vigastatud Depay pääses MM-koondisesse, Ramos ja De Gea jäid välja

Hispaania loots Luis Enrqiue jättis mitmed kogenud mängijad koju. Näiteks puuduvad MM-koondisest rahvusmeeskonna rekordinternatsionaal Sergio Ramos, Manchester Unitedi puurilukk David de Gea ja Liverpooli poolkaitsja Thiago Alcantara.

Hispaania on E-alagrupis koos Saksamaa, Costa Rica ja Jaapaniga. 23. novembril kohtub Hispaania avamängus Costa Ricaga.

Hispaania MM-koondis:

Väravavahid: David Raya (Brentford), Robert Sanchez (Brighton), Unai Simon (Athletic Bilbao).

Kaitsjad: Jordi Alba (Barcelona), Cesar Azpilicueta (Chelsea), Dani Carvajal (Real Madrid), Jose Gaya (Valencia), Eric Garcia (Barcelona), Hugo Guillamon (Valencia), Aymeric Laporte (Manchester City), Pau Torres (Villarreal).

Poolkaitsjad: Sergio Busquets (Barcelona), Gavi (Barcelona), Koke (Atletico Madrid), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Pedri (Barcelona), Rodri (Manchester City), Carlos Soler (PSG).

Ründajad: Dani Olmo (RB Leipzig), Marco Asensio (Real Madrid), Ansu Fati (Barcelona), Alvaro Morata (Atletico Madrid), Yeremi Pino (Villarreal), Pablo Sarabia (PSG), Ferran Torres (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao).

Barcelona ründaja Memphis Depay pääses vaatamata vigastusele Hollandi MM-koondisesse. Peatreener Louis van Gaal otsustas lennukile võtta ka PSV Eindhoveni 19-aastase poolkaitsja Xavi Simonsi, kes pole veel kordagi rahvuskoondist esindanud.

Holland kuulub A-alagruppi koos Senegali, Ecuadori ja võõrustaja Katariga. Esimese mängu peab Holland 21. novembril Senegali vastu.

Hollandi MM-koondis:

Väravavahid: Justin Bijlow (Feyenoord), Remko Pasveer (Ajax), Andries Noppert (Heerenveen).

Kaitsjad: Daley Blind (Ajax), Stefan de Vrij (Inter), Virgil van Dijk (Liverpool), Matthijs de Ligt (Bayern), Denzel Dumfries (Inter), Nathan Ake (Manchester City), Jurrien Timber (Ajax), Tyrell Malacia (Manchester United), Jeremie Frimpong (Leverkusen).

Poolkaitsjad: Frenkie de Jong (Barcelona), Steven Berghuis (Ajax), Davy Klaassen (Ajax), Marten de Roon (Atalanta), Teun Koopmeiners (Atalanta), Kenneth Taylor (Ajax), Xavi Simons (PSV).

Ründajad: Memphis Depay (Barcelona), Luuk de Jong (PSV), Steven Bergwijn (Ajax), Vincent Janssen (Antwerpen), Wout Weghorst (Besiktas), Cody Gakpo (PSV), Noa Lang (Club Brugge).

