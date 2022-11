Vigastatud Mane nimetati Senegali MM-koondisesse

Mane vahetati Bayerni 6:1 võidumängus Bremeni Werderi üle juba 20. minutil vigastuse võttu välja. Tänavu Ballon d'Ori auhinnagalal teise koha saanud Mane sai hoobi vastu sääreluud ja kardeti, et seetõttu ei saa ta MM-il mängida.

Senegali koondise peatreener Aliou Cisse otsustas aga siiski Mane koondisesse nimetada, olles kindel, et mängumees on MM-i ajaks terve.

Cisse sõnul käis Senegali jalgpalliliidu arst neljapäeval Mane vigastust üle vaatamas ning kinnitas, et ründaja operatsiooni ei vaja. "See oli väga hea uudis. Ja nüüd on meil võimalus püüda ta MM-i ajaks terveks saada. Meil on kaks nädalat aega, et jälgida, kuidas vigastus ravile allub," rääkis Cisse. "Eelistan teda koosseisus hoida, kuna ta on meie jaoks väga oluline. Teeme kõik endast oleneva, et Mane taastuks õigeks ajaks ja saaks MM-il mängida."

Katari MM algab 20. novembril. Senegal kuulub A-alagruppi koos korraldajamaa Katari ning Hollandi ja Ecuadoriga. Enda esimese matši peab Senegal 21. novembril Hollandi vastu.

Senegali koondis MM-iks:

Väravavahid: Edouard Mendy (Chelsea), Alfred Gomis (Rennes), Seny Dieng (Queens Park Rangers)

Kaitsjad: Kalidou Koulibaly (Chelsea), Abdou Diallo (Leipzig), Youssouf Sabaly (Real Betis), Fode Ballo Toure (Milan), Pape Abou Cisse (Olympiakos), Ismail Jakobs (Monaco), Formose Mendy (FC Mauerwerk )

Poolkaitsjad: Gana Gueye (Everton), Cheikhou Kouyate, Nampalys Mendy (Leicester City), Krepin Diatta (Monaco), Pape Gueye (Marseille), Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur), Pathe Ciss (Rayo Vallecano), Mustapha Name (Pafos), Loum Ndiaye (Reading, laenul Portost)

Ründajad: Sadio Mane (Müncheni Bayern), Ismaila Sarr (Watford), Boulaye Dia (Salernitana), Bamba Dieng (Marseille), Famara Diedhiou (Alanyaspor), Nicolas Jackson (Villarreal), Iliman Ndiaye (Sheffield United)