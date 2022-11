Spordikohtu otsus: Ecuador saab MM-finaalturniiril osaleda

23-aastane paremkaitsja Byron Castillo mängis Ecuadori eest kaheksas MM-valikmängus, aga avastati, et ta pole tegelikult Ecuadoris sündinud ega tohiks koondist esindada. Juunis otsustas FIFA, et Castillol on selleks siiski täielik õigus, ehkki Tšiili alaliidu esitatud kaebuses väideti, et mees on esiteks sündinud Kolumbias ja teiseks valetanud oma tegeliku vanuse kohta, vahendab Soccernet.ee.

Ecuador lõpetas Lõuna-Ameerika valiksarja neljandana ja pääses Peruu ees automaatselt MM-ile. Peruu alaliit nõudis CAS-ilt, et MM-koht antaks hoopiks neile.

CAS leidis, et Castillo on sündinud Kolumbias ja ta kasutas Ecuadori passi saamiseks valeandmeid, aga MM-kohta neilt ära ei võetud. Küll aga määrati Ecuadorile 100 000 Šveitsi frangi suurune rahatrahv ja nad peavad järgmist MM-valiksarja alustama kolme miinuspunktiga.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.