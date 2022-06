Tšiili esitatud kaebus Ecuadori vastu jäeti FIFA poolt rahuldamata

Tšiili jalgpalliliidu sõnul on Ecuadori eest kaheksas valikmängus platsil käinud Byron Castillo kolumblane ja tegelikkusest kolm aastat vanem. FIFA võttis mais Tšiili jalgpalliliidu kaebuse menetlusse, kuid reedel teatas jalgpalli juhtorgan, et pärast kõikide üksikasjade uurimist otsustasid nad menetluse lõpetada.

"Oleme analüüsinud kõikide osapoolte esitatud dokumente ja otsustanud menetluse lõpetada. Teatasime otsusest kõiki osapooli. Vastavalt FIFA distsiplinaarkoodeksile on osapooltel järgmise kümne päeva jooksul õigus vaidlustada langetatud otsust," vahendab BBC.

"Me tähistame seda uudist, sest tundsime end Tšiili jalgpalliliidu suure meediakampaania tõttu alandatuna," kommenteeris Ecuadori jalgpalliliidu president Francisco Egas.

Tšiili jalgpalliliidu president Pablo Milad ütles, et ta esitab apellatsioonkaebuse ja pöördub vajadusel spordiarbitraaži kohtusse (CAS). "Me kaotame 1:0, kuid on veel teine poolaeg. Hoolimata tugevatest tõenditest ei võtnud FIFA meid kuulda. Ootame ära nende argumendid ja siis kaebame edasi."

Juhul kui Tšiili apellatsioon rahuldatakse ja Ecuador eemaldatakse valikturniirilt, saaks otse MM-ile hoopis valiksarjas viiendana lõpetanud Peruu ning play-off'is mängiksid MM-pääsme nimel Austraalia ja Kolumbia.

Tšiili, kes lõpetas valikturniiri seitsmendana, pääseks MM-ile juhul, kui tühistatakse kõik Ecuadori koondise mängud, milles Castillo osales, sest see kergitaks Tšiili valiksarja tabelis seitsmendalt kohalt neljandale kohale. Vastavalt FIFA reeglitele määratakse võistkonnale mittekõlbuliku mängija kasutamisel 0:3 kaotus.

Ecuador loositi Kataris toimuvatel jalgpalli maailmameistrivõistlustel A-alagruppi, kus nad lähevad vastamisi võõrustajate Katari, Senegali ja Hollandiga.