Tšiili kaebus ohustab Ecuadori kohta jalgpalli MM-finaalturniiril

Tšiili esitas enam kui kuu pärast valiksarja lõppemist rahvusvahelisele jalgpalliliidule (FIFA) kaebuse Ecuadori mängija Byron Castillo osas. Nende teatel on pallur tegelikult kolumblane ega tohtinuks valikturniiril osaleda.

FIFA kinnitas, et on Tšiililt kaebuse saanud, aga ei andnud vastust, kas see võetakse menetlusse ja kui kaua tuleks sel juhul oodata otsust. Praeguseks on finaalturniiri alagrupidki loositud ning Ecuador sattus võõrustaja Katari, Hollandi ja Senegaliga A-gruppi.

Ecuador pääses Lõuna-Ameerika tsoonist neljandana ehk viimasena otse finaalturniirile. Viiendaks tulnud Peruud ootavad mängud kontinentidevahelises play-off'is.

Tšiili lõpetas valikturniiri alles seitsmendana, aga nende sõnul pääseks nad edasi juhul, kui Castillo osalusel kohtumised tühistatakse. Vastavalt FIFA reeglitele määratakse võistkonnale mittekõlbuliku mängija kasutamisel 0:3 kaotus.

2018. aasta MM-valikturniiril süüdistasid Tšiili ja Peruu vale mängija kasutamises Boliivia koondist, kelle kaks kohtumist tühistatigi. Punktide ümbermängimine aitas aga Peruu koondise Tšiilist mööda ja play-off'i kaudu hiljem ka finaalturniirile.