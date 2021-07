Mourinho: Spinazzolat ootab ees mõnekuuline vigastuspaus

Jalgpalli Euroopa meistrivõistluste veerandfinaalis Belgia vastu viga saanud Itaalia koondislane Leonardo Spinazzola ravib kannakõõluse vigastust mitu kuud, teatas itaallase koduklubi AS Roma uus peatreener Jose Mourinho.

Käesoleval EM-finaalturniiril Itaalia koondise üheks tugitalaks olnud vasakkaitsja Spinazzola arvatavasti rebestas Achilleuse kõõluse mängu lõpufaasis, kui murul kiirendades libastus.

"Spinazzola vigastus on mõneks kuuks meile suur tagasilöök, aga jalgpall juba kord on selline. Me peame olema valmis uuel nädalal ettevalmistustega alustama," teatas Mourinho sotsiaalmeedias.

28-aastane itaallane lahkus väljakult kanderaamil ning tema asemel sekkus mängu Chelsea ridades palliv Emerson Palmieri.

Spinazzola on ise jäänud napisõnaliseks. "Kahjuks me kõik teame, mis juhtus, aga meie Itaalia unistus jätkub. Meie imelise pundiga pole miski võimatu," ütles ta.

Itaalia kohtub teisipäeval EM-i poolfinaalis Hispaaniaga.