Itaalia võitu jäi varjutama vasakkaitsja tõsine vigastus

Spinazzola vigastas end teise poolaja lõpu eel, pealtnäha süütus olukorras ja mees viidi kanderaamil väljakult minema. Itaalia meedia teatel tuvastasid uuringud AS Roma kaitsjal Achilleuse kõõluse rebenemise, mis võib EM-il suurepäraseid esitusi näidanud vasakkaitsja jätta platsilt eemale mitmeks kuuks.

"Ta ei väärinud seda. Ta on olnud üks turniiri parimaid mängijaid ja selleks jääb ta ikka, isegi kui ta ei saa järgmistes mängudes osaleda. Me oleme väga-väga kurvad, et temaga selline asi juhtus, sest see tundub üsna tõsine vigastus," rääkis Itaalia peatreener Roberto Mancini.

Eeldatavalt võtab Spinazzola koha üle ka veerandfinaalis tema vigastuse järel mängu sekkunud Emerson Palmieri, kes tuli Chelseaga kevadel Meistrite liiga võitjaks.

Itaalia koondis kohtub poolfinaalis Hispaaniaga.