Šotimaa poolkaitsja: EM 2020 on meie jaoks alles algus

Teisipäeva õhtul Horvaatiaga kohtunud Šotimaal oli edasipääsuks vaja võitu, kuid esimese kahe mannetu mängu järel pisut kosunud horvaadid võtsid lõpuks kindla 3:1 võidu. Šotlaste arvele jäi üks punkt 0:0 viigist alagrupi võitnud Inglismaaga. Tšehhile kaotati avamängus 0:2.

Kõik kolm kohtumist algusest lõpuni mänginud McGinn sõnas, et saadud kogemusi tuleb kasutada hüppelauana järgmistele turniiridele jõudmiseks. Horvaatidele jätkus Aston Villas mängival šotlasel ainult kiidusõnu. "Neil on suurepärane meeskond, me teadsime seda. Ignoreerime kogu juttu sellest, et nad on aeglane ja vananev meeskond. Seda nad ei olnud ning nende eest mängib üks maailma parimaid mängijaid - Luka Modric," sõnas 26-aastane poolkaitsja.

"Nüüd on meie sihiks maailmameistrivõistlused. Riietusruumis ringi vaadates näed heas vanuses motiveeritud tiimi ja me ei mänginud turniiril oma võimetele vastavalt. Peame saama rahvuseks, kes me varem olime ja saama aina julgemaks, aga siia pääsemisega tegime ajalugu ning meie jaoks on see alles algus, mitte lõpp," sõnas McGinn.

Liverpooli äärekaitsja Andy Robertson kinnitas pärast kaotust Horvaatiale oma meeskonnakaaslase sõnu. "See on väga pettumustvalmistav. Horvaatia näitas, miks nad maailmameistrivõistlustel finaali jõudsid. Nad panid oma kogemused maksma. Modric juhtis kogu mängu ja lõi vapustava värava, aga olen oma meeskonna üle uhke ja kannan uhkusega selle riigi kaptenipaela," ütles Robertson.