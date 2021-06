Kaks Inglismaa koondislast suunati isolatsiooni

Inglismaa jalgpallikoondise mängijad Ben Chilwell ja Mason Mount suunati eneseisolatsiooni ja nende osalemine teisipäeva õhtul toimuvas mängus Tšehhiga on nüüd kahtluse all.

Londoni Chelsea ja Inglismaa koondise mängumehed Ben Chilwell ja Mason Mount suunati ennetava meetmena eneseisolatsiooni, sest neil oli lähedane kokkupuude Šotimaa koondislase Billy Gilmouriga, kes peale Inglismaa-Šotimaa kohtumist andis positiivse koroonaproovi.

Gilmour, kes samuti mängib klubijalgpalli Chelseas, suhtles inglastega pärast mängu ja mehed olid omavahel lähedases kontaktis. Seega otsustasid inglased ennetava meetmena Chilwelli ja Mounti saata eneseisolatsiooni.

Esmaspäeval ütles Inglismaa koondise peatreener, et Chilwelli ja Mounti osalemine Tšehhi vastu on kahtluse all. "Praegusel hetkel pean ma ütlema, et nende osalemine viimases alagrupiturniiri mängus on suure kahtluse all. Kõige halvema stsenaariumi järgi võivad nad kahekesi olla isolatsioonis kümme päeva alates eelmisest reedest," rääkis murelik Southgate.

Inglismaa kohtub D-alagrupi viimases voorus Tšehhiga ja võidu korral lõpetavad nad alagrupi esimesena.