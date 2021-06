Pudelisaaga EM-il: UEFA ähvardab sponsorlepingute rikkujaid karistustega

Esmaspäeval eemaldas Portugali koondise kapten Cristiano Ronaldo laual olnud Coca-Cola pudelid ja kutsus inimesi üles vett jooma. Järgmisel päeval peitis moslemist Prantsusmaa mängija Paul Pogba pressikonverentsi laualt pudeli Heinekeni õlut, kolmapäeval asendas koolajoogi veega ka itaallane Manuel Locatelli.

Nimetatud brändid on Euroopa meistrivõistluste ametlikeks sponsoriteks. Silma paistis ka Venemaa peatreener Stanislav Tšertšessov, kes avas ühe klaaspudeliga teise, kuulamata abitreenerit Georgi Džikijat, kes ütles talle kõrvalt: "kas sa ei näinud, mida Cristiano tegi? Ta eemaldas need!"

"[Euroopa jalgpalliliit] UEFA on osalevatele koondistele meelde tuletanud, et partnerlussuhted on turniiri lahutamatuks osaks, tagades jalgpalli arengu kogu Euroopas," sõnasid EM-i korraldajad neljapäeval.

EM-i turniiridirektor Martin Kallen lisas, et mängijad peavad kinni pidama neile seatud reeglitest, kuid samas tõdes, et mõistab mängijaid, kes käituvad nõnda oma usuliste tõekspidamiste tõttu.

UEFA sõnul on meeskondadele meelde tuletatud lepingulisi tingimusi ja Kallen sõnas, et järgneda võivad ka karistused. "UEFA ei trahvi kunagi mängijaid otse, seda tehakse läbi rahvuslike alaliitude," kommenteeris Kallen.

