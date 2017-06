Sergei Zenjov liitus Poola kõrgliigaklubiga

Krakowi linna klubi lõpetas lõppenud hooaja 16 meeskonna konkurentsis 14. kohal ning jäi viimasena Ekstraklasasse püsima. Nädala eest sai Cracovia peatreeneriks Michal Probierz, kes juhendas eelnevalt Konstantin Vassiljevi koduklubi Bialystoki Jagielloniat.

Kahel viimasel hooajal esindas Eesti jalgpallikoondise eest 58 mänguga 12 väravat löönud Zenjov Aserbaidžaani klubi Gabala.

Sergei Zenjov has joined Cracovia! ⚪️????⚪️???? He signed a one-year deal with the possibility of extension for another season ????Sergei, welcome❗️ pic.twitter.com/1MwpYJIKBD