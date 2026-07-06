MM-il puhkes taas vaidlus rassistlike stereotüüpide üle

Garcia ütles pärast Belgia võitu Senegali üle, et tema hinnangul kipub Senegal mängu lõpus taktikalist distsipliini kaotama. Kommentaar pälvis kriitikat, sest paljude hinnangul kordas see vana stereotüüpi Aafrika meeskondade kohta. Hiljem selgitas Garcia, et pidas silmas Senegali vähest kogemust suurturniiridel eduseisu hoidmisel, mitte meeskonna päritolu.

"Piisab ühest mängust ja see narratiiv on tagasi," ütles Michigani Riikliku Ülikooli professor Peter Alegi, kelle sõnul võivad üksikud ebaõnnestunud mängud taas elustada vanad eelarvamused.

Sarnane vaidlus puhkes ka endise Saksamaa koondislase Bastian Schweinsteigeri kommentaaride järel. Enne Saksamaa ja Elevandiluuranniku kohtumist ütles ta, et Aafrika meeskondade mäng on ettearvamatum ja vähem taktikaline. Elevandiluuranniku peatreener Emerse Fae sõnul võib selliseid kommentaare pidada rassistlikeks, kuid Schweinsteiger lükkas selle tagasi ning ütles, et kirjeldas vaid vastase mängustiili.

Vabandama pidi ka endine Serbia jalgpallur Rade Bogdanovic, kes tegi MM-i ajal teleülekandes mustanahaliste mängijate kohta rassistlikeks peetud märkusi.

Teadlaste sõnul näitavad uuringud, et mustanahalisi mängijaid kirjeldatakse jalgpalliülekannetes sagedamini nende kiiruse, jõu ja teiste füüsiliste omaduste kaudu, samas kui valgete mängijate puhul tuuakse rohkem esile mängutarkust, tehnikat ja otsustusvõimet.

Ekspertide sõnul võiks tänavune MM aidata vähendada rassilisi stereotüüpe ja suunata tähelepanu mängijate oskustele.