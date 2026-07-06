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Mehhiko MM lõppes ka peatreener Aguirre ajastuga

Jalgpalli MM
Javier Aguirre
Javier Aguirre Autor/allikas: SCANPIX/Xinhua/ABACA
Jalgpalli MM

Mehhiko jalgpallikoondise peatreener Javier Aguirre kinnitas pärast 2:3 kaotust England-le MM-i kaheksandikfinaalis, et lahkub ametist. Otsus oli tema sõnul tehtud juba enne turniiri lõppu.

"Jätan jalgpalliga hüvasti. Hüvasti Azteca staadionile. Lahkun uhkusega," sõnas Aguirre pärast kohtumist.

Aguirre juhendas Mehhiko koondist kolmandat korda. Esimest korda asus ta ametisse 2001. aastal, naasis lühikeseks perioodiks aastatel 2009–2010 ning alustas oma viimast ametiaega 2024. aasta suvel.

Kodusel maailmameistrivõistlustel tegi Mehhiko seni tugeva turniiri. Alagrupis ja kaheksandikfinaalis ei lastud vastastel lüüa ainsatki väravat ning enne kohtumist Inglismaaga oli meeskond hoidnud oma värava puutumatuna neljas järjestikuses mängus. Turniir lõppes siisk 2:3 kaotusega, mis jättis tõstis veerandfinaalist välja.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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