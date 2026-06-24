Saudi Araabia ja Iraagi lippe ei asetata MM-il murule

Jalgpalli MM-il ei asetata Saudi Araabia ja Iraagi lippe enne mängu murule nagu teiste koondiste omi, sest mõlemal lipul on religioosse tähendusega tekst.

Tavapäraselt rullitakse MM-il enne riigihümne mõlema meeskonna suured lipud väljaku murule. Saudi Araabia ja Iraagi kohtumiste eel hoitakse aga mõlemat lippu maapinnast kõrgemal, et austada neil olevaid religioosseid tekste.

Rahvusvahelise Jalgpalliliidu (FIFA) sõnul võeti muudatus kasutusele koostöös osalevate koondistega. FIFA pressiesindaja ütles Reutersile, et uue mängueelse tseremoonia ettevalmistamisel arvestati riikide põhjendatud soovidega.

Saudi Araabia lipul on islami usutunnistus, mille tähendus on "Pole teist jumalat peale Allahi; Muhammad on Allahi sõnumitooja". Iraagi lipul on aga kirjutatud "Jumal on suurim".

Islamis peetakse lugupidamatuks, kui selliste tekstidega lipud asetatakse maapinnale või põrandale, kus inimesed võivad nende peal kõndida. Seetõttu tehakse nende kahe koondise puhul MM-i mängueelses tseremoonias erand.