Problemaatilise žesti teinud kohtunik pääses karistusest

Enne Saksamaa ja Curacao vahelist MM-finaalturniiri kohtumist näidati telepildis traditsiooniliselt ka videokohtunike tuba. Abivideokohtunikuna tegutsenud Evans näitas sel hetkel parema käega žesti, mida võib tõlgendada rassistliku ja valgete ülemvõimu tähistavana.

FIFA are investigating assistant VAR Shaun Evans after a hand gesture he made before Germany vs Curaçao was interpreted by some as having links to far-right extremist groups.



How times are changing... years ago, if you saw someone making that sign, it usually meant you were… pic.twitter.com/N8hVzGHMYD — Football Away Days Club (@AwayDaysClub_) June 15, 2026

Seda märkasid paljud ühismeedia kasutajad ja FIFA hakkas olukorda uurima. Evans teatas esmaspäeval laekunud avalduses, et tema käežest, kus nimetissõrm ja pöial puutuvad kokku ning moodustavd ringi, oli tahtmatu.

"Sooviksin selgitada, et ma ei teinud tahtlikult käežesti ega sümbolit, et edastada mingit sõnumit, kuuluvust, mängu või uskumust," kommenteeris Evans. "Ainus seletus, mida saan pakkuda, on see, et see liigutus oli tahtmatu, alateadlik tõmblus ja me ei olnud sel hetkel teadlik, et seda tegin."

"Ma saan aru, kuidas seda žesti on tõlgendatud ja ma kahetsen seda, kuid ma tahan olla väga selge ja öelda kategooriliselt, et ma ei teinud seda teadlikult ega tahtlikult."

FIFA teatas, et on uurimise lõpetanud. "FIFA sõltumatu distsiplinaarkomitee saab kinnitada, et pärast videokohtuniku abi Shaun Evansiga seotud asja uurimist ei ole nad leidnud tõendeid FIFA distsiplinaarkoodeksi rikkumise kohta," kirjutas jalgpalli juhtorgan avalduses.