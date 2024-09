Aron sai Bakuus sprindisõidus kuuenda koha

12. positsioonilt alustanud Aron kasutas ära sõidu keskel tekkinud kaose ja parandas järjepanu positsiooni, kerkides lõpuks kuuendaks. "Alguses tundus nagu tavaline Bakuu võistlus, möödasõite väga polnud. Kuna startisin 12. kohalt, oli mul vaja, et eesotsas oleks mingi kaos, et mul oleks võimalik punkte teenida," rääkis Aron F2 kodulehele antud intervjuus. "Ja siis oli klassikaline Bakuu lugu – rajale tuli turvaauto, kõik nägid vaeva, et rehvid ja pidurid soojaks saada ja seejärel tekkis kaos. Mul õnnestus valida õiged hetked ja olla õigel positsioonil, et kui uuesti start anti, tõusin mõned kohad. Jõudsin punktidele, mis oli väga tähtis."

Karjääri esimese etapivõidu F2-s teenis neljandalt kohalt startinud Paraguay sõitja Joshua Dürksen (AIX Racing), talle järgnesid Jak Crawford (DAMS Lucas Oil) ja Gabriele Mini (Prema Racing).

Sarja üldliidrina jätkab Isack Hadjar 165 punktiga, aga Gabriel Bortoleto vähendas vahe 6,5 punktile. Kolmandal kohal on Zane Maloney 135 punktiga ja neljas on Aron 127 punktiga.

F2 põhisõit algab Bakuus pühapäeval Eesti aja järgi kell 10.35.

Bakuu tänavatel sõidetakse hooaja 12. etapp. Pärast seda on kavas veel kaks etappi Lähis-Idas: Kataris ja Araabia Ühendemiraatides.