Foden ja Stones kaitsevad Southgate'i: mängijad peavad süü enda peale võtma

Inglismaa alustas oma turniiri hästi, kui avamängus säranud Jude Bellinghami 13. minuti värav tõi neile Serbia üle 1:0 võidu, aga seejärel leppis eelmise EM-i finalist Taaniga 1:1 ja Sloveeniaga väravateta viiki, kaheksandikfinaalis Slovakkia vastu oli inglaste mäng tujutu ja tempotu ning väljalangemisest päästis nad Bellinghami akrobaatiline viigivärav normaalaja viiendal lisaminutil.

Alati märkimisväärse meediatähelepanu all olev koondis on kodumaal saanud palju kriitikat, osa sellest on läinud mängijatele, aga kehva mängupildi peamiseks süüdlaseks peetakse ikkagi peatreener Gareth Southgate'i.

"Mängijad peavad osa süüd endale võtma," sõnas Manchester City ründemängija Phil Foden kolmapäeval. "Võistkonna liidrid peavad leidma vastuse küsimusele, miks mäng ei tööta. Treener ei saa kuigi palju teha: ta seab süsteemi üles ja ütleb, kuidas pead survet avaldama. Kui see ei tööta, pead mängijana lahenduse leidma."

"Tunnen Garethile kaasa. Treeningul ütleb ta, et peame väljakul olema kõrgel, kõrgelt pressima ja tunnen kohati, et ka mängijad peaksid [vastutuse võtma]. Peame olema liidrid. On mänge, kus oleksime pidanud ise lahenduse leidma. Oleme sellest kõigest rääkinud ja kui juhtub midagi sarnast, paneme pead kokku ning kohaneme," lisas Foden.

Laupäevases veerandfinaalis kohtub Inglismaa sel turniiril väga head mängu näidanud Šveitsiga. "Nad on sel turniiril olnud suurepärased, neil on hiilgavad mängijad ja sellest tuleb meie jaoks üks väga korralik test," rääkis neljapäevasel pressikonverentsil keskkaitsja John Stones.

Stones võttis sarnaselt Fodenile sõna Southgate'ile suunatud kriitika kohta. "Nägin, et mõned fännid loopisid pärast mängu [Slovakkia vastu] tema suunas pudeleid ja usun, et selline asi motiveerib teda veelgi rohkem. Oleme kõik ju temaga aega veetnud ja teame, kui palju tema ning ta abilised on vaeva näinud. Tahame võita nende jaoks; enda, oma perekondade, kogu riigi jaoks. Ta on meeskonnakultuuri muutnud. Kõik tunnevad end üksteise seltskonnas hästi nii väljakul kui sealt väljaspool. Ta on oma tahtmistes väga konkreetne," iseloomustas Manchester City keskkaitsja koondise juhendajat.