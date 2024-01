Kanada tippiluuisutajat süüdistatakse vägistamises

USA Today kätte jõudnud dokumentide põhjal leidis vahejuhtum aset 2012. aastal Hartfordis asuvas korteris, kui toona 23-aastane Sörensen sundis endaga vahekorda astuma 22-aastast naist. Ohver on endine USA iluuisutaja ja treener.

"Ta surus kõvasti minu käeluu alla, sundides mind õhku ahmima ning kui ta oma peenise mu tuppe sisestas, siis ta kattis oma parema käega minu suu," meenutas ohver OSIC-i aruandes.

"Mulle tundus, et hakkan lämbuma. Kõik helid muutusid sel hetkel kuuldamatuks. Surusin oma käed vastu tema puusasid, et tema peenist minust välja saada, kuid edutult. Sel hetkel kartsin oma elu pärast ning ma lihtsalt lamasin kuni ta mind vägistas," kirjeldas ohver.

Ohver lisas, et ta otsustas rünnakust vaikida ega pöördunud politsei poole, sest ta kartis, et keegi ei usu teda. OSIC aruandes toodi veel välja, et kannatanu sai hiljem psühholoogilist ravi ja ta kaalus ka kriminaalkaebuse esitamist, kuid avastas, et selle esitamistähtaeg oli möödunud.

Ohvrit ajendas lõpuks võimude poole pöörduma eelmise aasta juulis avaldatud artikkel, milles Sörensen rääkis naissportlastele turvalise keskkonna loomisest. "Ma ei suutnud uskuda sõnu, mis selle vägistaja suust tulid. Sel hetkel sain aru, et emad saadavad oma tütreid tema juurde treenima. Ma ei suutnud selle süütundega elada," tõdes ohver.

Kanada uisuliidu pressiesindaja Karine Bedard andis meediale napisõnalise kommentaari. "Vastavalt meie asutusesisestele nõutele, ei ole Kanada uisuliit teadlik OSIC-is läbiviidavatest menetlustest," ütles ta.

Veidi hiljem avaldas Kanada uisuliit pressiteate, milles seisis: "Kanada uisuliit on pühendunud sellele, et pakkuda sportlastele keskkonda, kus igaüks saab kogeda uisutamise rõõmu turvaliselt. Võtame ahistamise, kiusamise ja kuritarvitamise süüdistusi äärmiselt tõsiselt ning meil on olemas põhjalik protsess, et käsitleda sellise käitumise kohta esitatud süüdistusi. Kõiki süüdistusi menetleb OSIC, kes tagab erapooletu uurimise."

Skate Canada Statement Regarding USA Today Article. pic.twitter.com/1lO2ULIzUe — Skate Canada / Patinage Canada (@SkateCanada) January 4, 2024

Sörensen pole süüdistusi siiani avalikult kommenteerinud.

Jäätantsuga tegelev Sörensen võistles sünnimaa Taani lipu all kuni 2018. aastani, mil ta otsustas hakata esindama oma paarilise Laurence Fournier Beaudry sünnimaad Kanadat. Sörensen ja Beaudry saavutasid ülemöödunud aastal Pekingi olümpiamängudel üheksanda koha ja läinud aasta MM-il viienda koha.

Kuna Kanada uisuliit pole keelanud Sörensenil võistlustel osalemise, saab ta koos paarilise Beaudryga uuesti jääle tulla järgmisel nädalal toimuvatel Kanada meistrivõistlustel.