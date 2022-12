Järvela retronurk | Kuidas Mario Kempes väravavahiks kehastus

Argentina ja Poola on vanad sõbrad, sest MM-il kohtuti nii 1974. kui ka 1978. aastal. Viimasest, 44 aastat tagasi peetud kohtumisest on Argentina koondisel väga head mälestused.

Argentina oli nimelt 1978. aasta MM-i korraldaja ja ka üks suuremaid soosikuid. Turniiriformaat oli aga halastamatu. Veerand- ja poolfinaalide asemel mängiti vahegrupid, mille esikohaomanikud pääsesid finaali. Tiitlilootuste säilitamiseks ei saanud endale lubada ainsatki komistust.

Argentina alustas vahegruppi mänguga Poola vastu. 16. minutil läkitas Daniel Bertoni vasakult äärelt karistusalasse tsenderduse, milleni jõudis esimesena Mario Kempes. Argentina kesktormaja viis kodumeeskonna 1:0 juhtima.

Esimese poolaja lõpus avanes Zbigniew Boniekil võimalus viigistamiseks, aga tema löögi püüdis Argentina väravavaht Ubaldo Fillol. Muuseas, Argentina väravavaht kandis särki numbriga 5, sest need pandi paika tähestiku järgi. Number 1 kuulus poolkaitsjale Norberto Alonsole. Praegu see võimalik pole, sest FIFA nõuab, et särk numbriga üks peab kuuluma ühele kolmest väravavahist.

Reeglid olidki toona teistsugused. Kui Kempes tõrjus väravajoonel käega Poola pealelöögi, sai vastane küll penalti, aga punast kaarti reeglid toona ette ei näinud. Kempes jäi platsil edasi. Ning Fillol tõrjus Kazmierz Deyna penalti. 71. minutil oli just Kempes see, kes pärast Ossie Ardilese eeltööd lõi Argentina teise värava ja kustutas Poola finaalilootused.

Argentina tuli tol kodusel finaalturniiril esimest korda maailmameistriks. Toona medalimängudest kõrvale jäänud Poola võitis neli aastat hiljem oma teise MM-pronksi.