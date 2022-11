Inglismaa kaitsja lahkus koondise juurest

White eeldatavasti ei naase ülejäänud turniiri jooksul Inglismaa koondisesse. "Palume, et mängija privaatsust austataks praegusel hetkel," lisas Inglismaa jalgpalliliit oma avalduses.

25-aastane White on Inglismaa koondist esindanud neljal korral, kuid MM-i debüüt jäi tal tegemata. Kahes esimeses alagrupimängus toetus Inglismaa peatreener Gareth Southgate Harry Maguire'ile ja John Stones'ile. White jäi viimasest kohtumisest Walesi vastu haiguse tõttu eemale.

#ThreeLions defender @ben6white has left England's training base in Al Wakrah and returned home for personal reasons.